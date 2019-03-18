«Авангард» — «Барыс»: Шумаков забросил шайбу после красивейшей комбинации

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и астанинского «Барыса» красивой заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Сергей Шумаков. Нападающий замкнул великолепную комбинацию «ястребов».

Посмотреть видео гола также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.