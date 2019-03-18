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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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«Авангард» — «Барыс»: Шумаков забросил шайбу после красивейшей комбинации

«Авангард» — «Барыс»: Шумаков забросил шайбу после красивейшей комбинации
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и астанинского «Барыса» красивой заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Сергей Шумаков. Нападающий замкнул великолепную комбинацию «ястребов».

Посмотреть видео гола также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

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