Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов получил повреждение в первом периоде встречи с астанинским «Барысом». Нападающему досталось клюшкой по рукам после вбрасывания, он сразу скинул краги, и его увели в раздевалку.
Соперники вышли на площадку в следующих составах:
«Авангард»
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.
«Барыс»
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
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«Авангард» — «Барыс»: форвард хозяев Зернов получил травму