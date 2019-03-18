«Авангард» — «Барыс»: форвард хозяев Зернов получил травму

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов получил повреждение в первом периоде встречи с астанинским «Барысом». Нападающему досталось клюшкой по рукам после вбрасывания, он сразу скинул краги, и его увели в раздевалку.



Соперники вышли на площадку в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.



«Барыс»



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



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