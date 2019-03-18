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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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«Авангард» — «Барыс»: форвард хозяев Зернов получил травму

«Авангард» — «Барыс»: форвард хозяев Зернов получил травму
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов получил повреждение в первом периоде встречи с астанинским «Барысом». Нападающему досталось клюшкой по рукам после вбрасывания, он сразу скинул краги, и его увели в раздевалку.

Соперники вышли на площадку в следующих составах:

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.

«Барыс»

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;
Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;
Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;
Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

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