Коледов: перелом не зажил до конца, тяжело входить в кондиции

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).



«Хороший матч, команда здорово сыграла, много моментов не реализовали. Надо быть точнее, потому что с каждой игрой становится тяжелее. И мы пропускали два раза выходы «1 в 0». Не дотерпели в основное время, но в овертайме сделали всё, чтобы победить. Насколько комфортно играть после травмы? Честно, было тяжело. Но партнёры сделали всё, чтобы было полегче. С каждой игрой будем входить в кондиции, пока тяжеловато. Гипс сняли через 7 дней после травмы, перелом не зажил до конца. Тяжело физически, когда не играешь около 20 дней. На льду стоял 5-6 дней максимум, поэтому тяжело.



Выйти на лёд — моя инициатива? Была инициатива выйти из списка травмированных 17-го числа. А дальше уже на усмотрение тренеров. Если они думали, что я готов к игре, значит, поставили. Шайба, пропущенная в большинстве? Нас зажали в конце второго периода, а после шайбы раскрылись. Мы понимали, что счёт 1:1 и надо забивать или в основное время, или в овертайме. Поддержка болельщиков? Великолепно! Я не играл в Екатеринбурге, но не слышал там местных болельщиков, только своих. Они делали всё, чтобы мы были ближе к воротам соперника», – передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Жара в плей-офф! Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».