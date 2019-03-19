Рыспаев – о сравнении с Макгрегором: в Казахстане есть свой герой — Головкин

Тафгай астанинского «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о своём сравнении с известным бойцом ММА Конором Макгрегором от Андрея Назарова.



«Назаров сравнил меня с Макгрегором? Приятно слышать такие слова про себя, но, конечно, я не Конор. У нас в Казахстане есть свой герой – Головкин (знаменитый казахстанский боксёр Геннадий Головкин. – Прим. «Чемпионата»). Ассоциация с ним была бы ближе и приятнее. Я уже доказывал на льду, как могу себя проявить, команда была рада меня видеть. Когда появляется игрок, который может всех развлечь, это хорошо. Присутствует и психологическое давление на «Авангард», они будут думать и оглядываться», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Назаров: Рыспаев наведёт страх на «Авангард» и станет для «Барыса» Макгрегором