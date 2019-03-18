Кормье травмировал Галимова и получил «5+20» за удар клюшкой

Нападающий астанинского «Барыса» Патрис Кормье получил удаление «5+20» в третьем периоде встречи с «Авангардом». Игрок астанинцев ударил форварда Анселя Галимова, который после этого отправился в раздевалку.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Соперники вышли на площадку в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Кошелев;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Фисенко — Стась — Галимов, Манукян, Яремчук.



«Барыс»



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Валк — Боченски;

Диц — Шалапов, Фрэттин — Кормье — Акользин;

Блэкер — Семёнов, Гренц — Бойд — Шевченко;

Орехов, Асетов — Сагадеев — Петухов.