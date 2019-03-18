Четыре гола «Барысу» из пяти «Авангард» забил в большинстве

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Боба Хартли.



Четыре из пяти голов команда хозяев забила при игре в большинстве, гости набрали 53 минуты штрафа при 12 штрафных минутах у «Авангарда».



Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные 20 минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.

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