Питерс: все знают уровень мастерства Годро, но у него есть и бойцовские качества

Главный тренер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Билл Питерс поделился мнением об игре канадского нападающего команды Джонни Годро. Годро делит пятое место в лиге по результативности (34+57), лидирует в «Калгари» по голам, передачам, очкам, очкам в большинстве (27), победным шайбам (семь), голам в овертайме (три), очкам за 60 минут игры (3,76) и заработанным малым штрафам (37).



«Все отлично понимают уровень мастерства Годро и его понимание игры, но не все понимают уровень его бойцовских качеств. А ещё он прибавил к своей игре умение действовать в обороне», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Калгари» — первая команда Западной конференции, обеспечившая место в плей-офф