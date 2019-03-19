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28 сейвов и голевая передача Василевского помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

28 сейвов и голевая передача Василевского помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:1. Хозяева одержали пятую победу подряд.

Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Клейтон Келлер. Через 111 секунд Стивен Стэмкос восстановил равновесие. Победу «молниям» принёс Виктор Хедман, отличившийся на старте третьего игрового отрезка. Энтони Чирелли и Янни Гурд поразили уже пустые ворота.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова бросок в створ и силовой приём за 21.28 на льду (1.31 – в большинстве). У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1», 3 броска, силовой приём и 2 блок-шота за 23.01. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, а также сделал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 1
1:1, 0:0, 3:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Келлер (Дворак, Паник) – 05:03 (5x5), 1:1 – Стэмкос (Макдона, Миллер) – 06:54 (5x5), 2:1 – Хедман (Чирелли, Киллорн) – 40:44 (5x5), 3:1 – Чирелли – 59:15 (en), 4:1 – Гурд (Василевский) – 59:51 (en)
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