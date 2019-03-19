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Торнтон забил «Вегасу», не глядя на ворота соперника

Торнтон забил «Вегасу», не глядя на ворота соперника
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». В конце второго периода хозяева уступают — 2:4. Одну из шайб в их составе забросил ветеран Джо Торнтон. Нападающий поразил ворота Малкольма Суббэна, не глядя на них.

Посмотреть видео гола Торнтона можно в YouTube на канале Sportsnet.

39-летний нападающий набрал 44-е очко в сезоне (16 голов и 28 результативных передач) при показателе полезности «+10» и 16 минутах штрафа. Всего в карьере на счету Торнтона 1471 (413+1058) очко в 1557 встречах.

«Сан-Хосе» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 94 очка. На счету «акул» два поражения подряд после серии из шести побед.

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