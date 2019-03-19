Пастрняк, получивший травму на ужине со спонсорами, близок к возвращению на лёд

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк вернулся к ледовым тренировкам и близок к возвращению в состав, информирует официальный сайт лиги. Напомним, чешский форвард получил травму большого пальца на руке после ужина со спонсорами, который состоялся в середине февраля. Пастрняку потребовалась операция, он пропустил 16 матчей.



«С рукой всё в порядке. Приятно побросать по воротам. Вы же видели, я бросал даже в касание и не чувствовал никакой боли. Это здорово. Я рад, что есть прогресс», — рассказал Пастрняк.



В этом сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, забросил 31 шайбу и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «+1» и 20 минутах штрафного времени.