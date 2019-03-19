«Слован» и «Динамо» Р не предоставили КХЛ документов для участия в новом сезоне

Рижское «Динамо» и братиславский «Слован» не предоставили КХЛ документов для участия в следующем сезоне, сообщает пресс-служба лиги. Также лига запросила уточнения документов от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». Все три команды не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2018/19.



«По состоянию на 15 марта 2019 года 22 клуба предоставили подтверждающие документы в соответствии с требованиями правового регламента КХЛ. В то же время у одного из клубов имеется задолженность в полтора месяца по зарплате перед игроками, которую клуб планирует погасить до конца марта. «Слован» и рижское «Динамо» не предоставили документов, у «Куньлуня» лига запросила уточнения», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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