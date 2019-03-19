«Барыс» обратился в КХЛ с просьбой дать оценку действиям Фисенко

Хоккейный клуб «Барыс» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту в матче «Авангард» — «Барыс», который прошёл вчера, 18 марта.



Астанинский клуб хочет получить оценку действий нападающего «Авангарда» Михаила Фисенко. Хоккеист «ястребов» провёл силовой приём против Кёртиса Валка, получив за своё нарушение две минуты штрафа.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Вчера, 18 марта, «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные 20 минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.



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