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Скабелка – об ударе Кормье: поступку нет оправдания, он подвёл команду

Скабелка – об ударе Кормье: поступку нет оправдания, он подвёл команду
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с хоккейным клубом «Авангард» (0:5, 1-2 в серии) прокомментировал удаление «5+20» форварда своей команды Патриса Кормье. Форвард «Барыса» был наказан за удар клюшкой, который травмировал Анселя Галимова.

«Поступку Патриса Кормье нет оправдания. Мне нечего сказать. Это настолько глупое решение и удаление… Он просто подвёл команду. Повторюсь, нечего сказать», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные двадцать минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.

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