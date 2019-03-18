Хартли – о Кубке Гагарина: слежу за всеми сериями, слишком много ударов в голову

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал большое количество травм в серии с «Барысом» (2-1) в составе обеих команд.



«Это плей-офф, и здесь идёт такая жёсткая игра. Конечно, очень велико соперничество. С одним соперником можно провести до семи матчей за очень короткий отрезок времени. Вы боретесь за очень престижный трофей, и в такой ситуации игроки накладывают сами на себя высокую ответственность, понимая степень важности происходящего. Много контактов в тело происходит на этом фоне.



Однако, я хочу отметить, что слежу за всеми сериями плей-офф. Слишком много ударов в голову, меня это настораживает. Утром мы говорили с ребятами на тему удалений. Мы не должны попадать в ситуацию, когда удаления могут нам навредить. Думаю, что мы прошли Казань за счёт дисциплины. Так же необходимо действовать и дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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