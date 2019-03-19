Крикунов: нападающие опять ничего не забили, с одним голом сложно что-то сделать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги проигранного матча с ЦСКА (1:2, 1-3 в серии).



«Две ошибки наших игроков, но голы всегда забиваются после ошибок. В целом доволен игрой. Два периода хорошо играли, только забивать нужно. Нападающие наши опять ничего не забили, а с одним голом сложно что-то сделать. К работе и отношению претензий нет. Не забили большинство, не хватает им чего-то», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Первую заброшенную шайбу зрители увидели на 18-й минуте — точный бросок в актив записал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. «Армейская» команда сравняла счёт на 45-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Константин Окулов. Развязка наступила на последней минуте основного времени — защитник ЦСКА Мэт Робинсон оказался самым расторопным на пятаке соперника.