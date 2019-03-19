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Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сокол» вылетел от «СКА-Невы»

Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сокол» вылетел от «СКА-Невы»
Хоккей / КХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день в рамках плей-офф.

Нефтекамский «Торос» уверенно взял верх над курганским клубом «Зауралье» в пятом матче четвертьфинальной серии, встреча завершилась со счётом 3:0. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «Тороса». Заброшенные шайбы в актив записали Максим Рогов, Владимир Бобылёв и Артём Чернов, сухую встречу провёл голкипер команды Руслана Сулейманова — Даниил Тарасов.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
19 марта 2019, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 0
2:0, 0:0, 1:0
Зауралье
Курган
1:0 – Рогов (Чернов, Баранов) – 04:39 (5x5), 2:0 – Бобылёв (Пименов) – 13:56 (5x5), 3:0 – Чернов (Баранов) – 41:41 (5x5)

Петербургский клуб «СКА-Нева» оказался сильнее красноярского «Сокола» в пятой игре четвертьфинальной серии, встреча завершилась со счётом 3:0. Счёт в серии стал 4-1, подопечные Александра Титова вылетели из плей-офф. Сухарь на свой счёт записал голкипер «СКА-Невы» Алексей Мельничук.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
19 марта 2019, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Сокол
Красноярск
1:0 – Подколзин (Юксеев) – 28:48 (5x5), 2:0 – Сёмин (Гребенщиков) – 40:55 (5x5), 3:0 – Гребенщиков (Кукштель, Ларичев) – 58:31 (en)
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