Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сокол» вылетел от «СКА-Невы»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день в рамках плей-офф.



Нефтекамский «Торос» уверенно взял верх над курганским клубом «Зауралье» в пятом матче четвертьфинальной серии, встреча завершилась со счётом 3:0. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «Тороса». Заброшенные шайбы в актив записали Максим Рогов, Владимир Бобылёв и Артём Чернов, сухую встречу провёл голкипер команды Руслана Сулейманова — Даниил Тарасов.

Петербургский клуб «СКА-Нева» оказался сильнее красноярского «Сокола» в пятой игре четвертьфинальной серии, встреча завершилась со счётом 3:0. Счёт в серии стал 4-1, подопечные Александра Титова вылетели из плей-офф. Сухарь на свой счёт записал голкипер «СКА-Невы» Алексей Мельничук.