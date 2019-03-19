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КХЛ разъяснила моменты с видеопросмотрами в матче «Локомотив» — СКА

КХЛ разъяснила моменты с видеопросмотрами в матче «Локомотив» — СКА
Хоккей / КХЛ

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил моменты с видеопросмотрами во встрече «Локомотив» — ХК СКА.

На 55-й минуте матча после броска игрока СКА Максима Карпова (№ 91) главный судья инициировал просмотр на игру по шайбе высоко поднятой клюшкой. В результате видеопросмотра определено, что игры высоко поднятой клюшкой не было. Взятие ворот засчитывается. После этого главный тренер «Локомотива» взял запрос на блокировку вратаря в том же эпизоде. В результате видеопросмотра определено, что блокировки вратаря не было. Взятие ворот засчитывается.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 60-й минуте матча после броска по воротам игрока «Локомотива» Михаила Беляева (№ 68) главный тренер СКА взял запрос тренера на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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