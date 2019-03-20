«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: Кузнецов забросил 19-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, гости ведут со счётом 4:1. На 33-й минуте отличился российский нападающий Евгений Кузнецов, передача на счету Якуба Враны.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Евгения 19 голов и 45 результативных передач в 67 матчах при показателе полезности «+6». В последних трёх встречах на его счету 4 (2+2) очка. В НХЛ в активе Кузнецова 329 баллов – 99 голов и 230 передач в 407 матчах.