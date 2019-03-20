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27 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Калгари»

27 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. «Флэймз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Джонни Годро, Эндрю Манджапане, Михаэль Фролик и Мэттью Ткачук. 2 (0+2) очка набрал форвард хозяев Остин Чарник. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 22 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 2
2:1, 1:0, 1:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Веренски (Панарин) – 10:25 (5x5), 1:1 – Годро (Райан, Чарник) – 12:44 (5x5), 2:1 – Манджапане (Янковски, Чарник) – 19:52 (5x5), 3:1 – Фролик (Броди, Джордано) – 20:35 (5x5), 3:2 – Бьёркстранд (Андерсон, Веренски) – 45:28 (5x4), 4:2 – Ткачук (Баклунд, Фролик) – 59:09 (en)
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