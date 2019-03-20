27 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. «Флэймз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Джонни Годро, Эндрю Манджапане, Михаэль Фролик и Мэттью Ткачук. 2 (0+2) очка набрал форвард хозяев Остин Чарник. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 22 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».