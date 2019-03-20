Ошибка Ленера и драка Хары — в видеообзоре матча «Айлендерс» — «Бостон»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась с разгромным счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, «Бостон» одержал третью победу над «Айлендерс» в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Брюинз» Шон Курали, который оформил дубль. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились: Ноэль Аккьяри, Патрис Бержерон Джейк Дебраск. Голкипер гостей Туукка Раск оформил 4-й шат-аут в сезоне, совершив 13 сейвов.

Голкипер «Айлендерс» Робин Ленер отразил 34 броска из 39.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».