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Радулов впервые за карьеру в НХЛ набрал 60 очков в двух сезонах подряд

Радулов впервые за карьеру в НХЛ набрал 60 очков в двух сезонах подряд
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Старз» Александр Радулов, в активе которого дубль и голевая передача. Александр впервые в карьере набрал 60 очков два сезона подряд. В сезоне-2017/18 он установил личный рекорд результативности, набрав 72 очка в 82 играх. В этом сезоне Александр идёт по графику очко за матч (60 очков в 60 встречах).

В моменте со вторым голом российского нападающего шайба даже не пересекла линию ворот. Майк Хоффман бросил клюшку, чтобы выбить шайбу у Александра Радулова, когда он бросал по пустым ворота, по правилам это гол.

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Впервые за карьеру в НХЛ российский форвард два сезона подряд набрал 60 очков.
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