Радулову засчитали гол, хотя шайба не пересекла линию ворот

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Старз» Александр Радулов, в активе которого дубль и голевая передача. В моменте со вторым голом российского нападающего шайба даже не пересекла линию ворот. Майк Хоффман бросил клюшку, чтобы выбить шайбу у Александра Радулова, когда он бросал по пустым ворота, по правилам это гол.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Четырьмя результативными передачами отметился Тайлер Сегин. Капитан «Далласа» Джейми Бенн набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе гостей оформил Александр Барков.