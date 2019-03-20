Посольство России в США ответило Задорову и Панарину, критиковавшим власть

Посольство России в США обратилось к игрокам НХЛ Артемию Панарину из «Коламбус Блю Джекетс» и Никите Задорову из «Колорадо Эвеланш» по поводу их позиции относительно нового закона о суверенном российском интернете.



«Уважаемые Артемий Панарин и Никита Задоров, благодарим за вашу активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к делам на Родине, которые вы демонстрируете, находясь в США. Как мы узнали из соцсетей и американской прессы, вы не совсем правильно понимаете причины и суть российского законопроекта о «суверенном интернете».

Если коротко, как в мире хоккея есть много независимых лиг — (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность.



Упомянутая законодательная инициатива нацелена на сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов. Имеется в виду, что даже в случае серьёзных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных, будь то авария, преступное воздействие или попытка умышленного ограничения нашей страны в связи — все важнейшие элементы рунета должны сохранить работоспособность и стабильно работать.

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В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — говорится в сообщении в официальном «инстаграме» посольства России в США.

Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?