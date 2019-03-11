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Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?

Фото: Kirk Irwin/Getty Images
Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением об изоляции российского интернета.

В середине февраля Госдума одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. Это позволит сократить до минимума объём передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи интернета. В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг за свободу интернета, в котором приняли участие около 15 тыс. человек.

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал Панарин в своём «инстаграме», разместив фото с митинга.

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Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артемия Панарина.

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