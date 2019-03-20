Плотников: у меня в принципе нет желания подраться

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» — 3:1 (3-1 в серии).

«У нас есть, конечно, свои задумки, мы стараемся их исполнять: не давать «Локомотиву» играть в свой хоккей, а навязывать свою игру. Во многих моментах это сработало. Не давали им входить в зону и с успехом из неё выходили. Определяющий – это когда четыре победы в серии. Пока 3:1, играем дальше. Не хочу ничего об этом говорить. В истории много было случаев, и не хотелось бы, чтобы это было с нами.

Соперник устал после третьего матча? Понятно, им не хотелось проигрывать третий матч, они были максимально мотивированы. Думаю, что отдали много сил, и сегодня мы еще действовали более хладнокровно. Это дало результат.

Подраться с Елесиным? У меня в принципе нет такого желания. Только если за кого-то заступиться", — цитирует Плотникова официальный сайт СКА.