Аллергия на СКА. Елесину хотели закрыть рот, пришлось доставать «кувалду»

Перед серией СКА и «Локомотив» мы больше рассуждали о шансах ярославцев пройти не слишком убедительно выглядевший питерский клуб, и даже о том, что «железнодорожникам» в этой серии могут помочь арбитры. Но ни словом не вспомнили о прошлогодней серии между этими командами, в которой «Локомотив» сумел прилично потрепать «армейцев» с берегов Невы. Речь не о результате (ярославцы уступили в серии 1-4), а о кулачных поединках.

Елесин раздел и побил защитника СКА. Спустился даже Ротенберг Александру Елесину не понравился игрок СКА, и он провёл самый жёсткий бой сезона.

Год назад хоккеисты «Локомотива» психанули в четвёртой игре серии, которая проходила в Ярославле. Сначала Григорий Денисенко после жёсткого силового приёма на Николае Прохоркине подрался с Виктором Тихоновым, затем сцепились Вячеслав Войнов с Николаем Коваленко и Илья Ковальчук с Денисом Мосалёвым, а в самой концовке матча красивый и амплитудный бой провели Александр Елесин с Егором Рыковым. За явным преимуществом победа досталась защитнику «Локомотива», который уложил коллегу по амплуа на лёд и сорвал с него нагрудник.

Посмотреть на эту драку тогда спустились на скамейку СКА Роман Ротенберг и Андрей Точицкий, но санкции были применены к Григорию Денисенко, который чуть ранее приложил Прохоркина и подрался с Тихоновым. Талантливого юниора тогда отцепили от ЮЧМ, а тренер сборной намекнул, что это решение принимал не только он.

Елесин же избежал каких-либо проблем, даже более того, в этом сезоне Александр стал регулярно попадать в сборную России на этапах Евротура и является реальным кандидатом на майскую поездку в Братиславу. Но в играх за «Локомотив» Елесин по-прежнему одинаково относится к любому сопернику, и вот, спустя ровно год, он снова провёл шикарный бой с хоккеистом СКА. На этот раз у драки Елесина не было никакой психологической предыстории, просто в одном из эпизодов против него достаточно жёстко отработал Наиль Якупов, а когда соперники сошлись лицом к лицу, форвард СКА зачем-то схватил Елесина за визор. Это было большой ошибкой, Александр такое обращение с собой не прощает. В несколько точных и хлёстких ударов защитник «Локомотива» обработал Якупова и уложил того на лёд. Никаких трофеев в виде нагрудника в этот раз Елесин с собой не захватил.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Елесин снова побил игрока СКА, но вряд ли здесь стоит искать закономерность. Просто защитник ярославцев проповедует жёсткую и силовую манеру игры, и не любит, когда с ним или его партнёрами поступают несправедливо. Мы ещё в начале сезона отмечали прогресс Елесина, его стиль игры импонирует многим заокеанским клубам. Ещё прошлым летом Александра звали в НХЛ, а после этого во всех отношениях удачного сезона интерес будет просто огромным.

Защитник «Локомотива» Елесин попал в сферу интересов «Торонто»

Но сейчас он сражается в серии против СКА, и сделает всё, чтобы никто не поступил с «Локомотивом» не по справедливости.