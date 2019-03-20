«Салават» — «Автомобилист»: гости перебросали соперника со счётом 39-14

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Уфе и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



Клуб из Екатеринбурга перебросал соперника со счётом 39-14. В заключительном периоде уфимская команда нанесла всего один бросок в створ ворот, а голкипер хозяев Юха Метсола отразил 15 бросков из 16. При этом подопечные Николая Цулыгина заблокировали 28 бросков, в то время как на счету уральской команды всего шесть блок-шотов.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 5-й минуте стараниями защитника Алексея Семёнова, а спустя 61 секунду преимущество хозяев укрепил Эдуард Гиматов. Гости отыграли один гол благодаря Франсису Паре, на что хозяева ответили заброшенной шайбой Филипа Ларсена. Во втором игровом отрезке преимущество «Салавата» укрепил Йоонас Кемппайнен. В заключительной двадцатиминутке гости сократили отставание благодаря голу Дениса Бодрова.