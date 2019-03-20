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Вишневский: «Автомобилист» допустил грубые ошибки, за которые его наказали

Вишневский: «Автомобилист» допустил грубые ошибки, за которые его наказали
Хоккей / КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Иван Вишнеский оценил игру команды в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).

«Ожидали довольно резвое начало от «Салавата». Понятно, что это плей-офф. На каждую игру все заряжены, допустили грубые ошибки, за которые нас наказали. Что говорили тренеры в перерыве? Играть в свою игру, делать меньше ошибок. Выигрывает тот, кто сделал меньше ошибок.

План на игру сломался после трёх голов первом периоде? Игра длится 60 минут, и то, что было после 20 минут, ни о чём не говорит. Надо играть до конца, верить. Большие перестановки в составе? Это вопросы к тренерам. Серия длится до четырёх побед, будем биться дома», – передаёт слова Вишневского корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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