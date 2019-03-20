Паре — о серии с «Салаватом»: «Автомобилист» прижат к стенке, но не сдаётся

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре поделился эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4, 1-3 в серии).



«В самом начале я получил удаление, они его реализовали. Когда счёт стал 1:0, нам было тяжело играть, в том числе из-за болельщиков, которые кричали: «Уфа». Потом счёт стал 2:0, и нам было очень сложно. Что нужно сделать, чтобы изменить игру? Будем выигрывать. Мы прижаты к стенке, но не сдаёмся. Больше рассчитывали, что вернёмся в Екатеринбург при счёте 2-2. Но сейчас — 1-3.



То, что произошло в регулярке, сейчас не имеет абсолютно никакого значения. Мы же не можем сказать, что в регулярке выиграли 18 матчей, а здесь, приехали в Уфу, расстроились, проиграли и поедем в отпуск. Вернёмся домой и будем выигрывать, у нас нет другого выбора», – передаёт слова Паре корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.