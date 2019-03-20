Крис Друри будет генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2019

Сборная США определилась с генеральным менеджером на предстоящий чемпионат мира.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Стивен Вайно, на эту должность назначен Крис Друри, занимающий пост помощника генерального менеджера в «Нью-Йорк Рейнджерс».



42-летний Друри в бытность игроком выступал за «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз» и «Рейнджерс». С сентября 2016 года американец занимает пост помощника генменеджера «синерубашечников».



На чемпионате мира – 2019 сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Первый матч на турнире «звёздно-полосатые» проведут со словаками 10 мая. В группе со сборной России — шведы, чехи, швейцарцы, норвежцы, латвийцы, австрийцы и итальянцы.



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