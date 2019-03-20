«Авангард» — «Барыс»: Чудинов забил гол броском из средней зоны

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов отметился курьёзным голом в третьем периоде четвёртого матча серии второго раунда плей-офф с «Барысом» (2-1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



28-летний хоккеист поразил ворота соперника броском из средней зоны. Голкипер клуба из Астаны Хенрик Карлссон проявил себя не лучшим образом и не сумел справиться с броском с дальней дистанции. Результативные передачи на свой счёт записали защитники Коди Франсон и Никита Пивцакин.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;

Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);



Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;

Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.