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«Авангард» — «Барыс»: Чудинов забил гол броском из средней зоны

«Авангард» — «Барыс»: Чудинов забил гол броском из средней зоны
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов отметился курьёзным голом в третьем периоде четвёртого матча серии второго раунда плей-офф с «Барысом» (2-1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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28-летний хоккеист поразил ворота соперника броском из средней зоны. Голкипер клуба из Астаны Хенрик Карлссон проявил себя не лучшим образом и не сумел справиться с броском с дальней дистанции. Результативные передачи на свой счёт записали защитники Коди Франсон и Никита Пивцакин.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

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