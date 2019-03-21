«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода «молнии» впереди — 4:3.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Четвёртую шайбу гостей на 36-й минуте в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, оформив дубль. Ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Эта шайба стала для форварда 37-й в сезоне.

Видео гола Кучерова доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на счету Кучерова 119 очков – 37 голов и 82 результативные передачи. Ближайший преследователь – Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший 104 балла (36+68).