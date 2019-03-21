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«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 36-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 36-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, «молнии» впереди — 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первую шайбу гостей на 22-й минуте в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Эта шайба стала для форварда 36-й в сезоне.

Видео гола Кучерова доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на счету Кучерова 118 очков – 36 голов и 82 результативные передачи. Ближайший преследователь – Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравший 104 балла (36+68).

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Этот человек заставляет вспоминать историю.
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