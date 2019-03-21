«Ванкувер» забросил 7 шайб «Оттаве», «Виннипег» обыграл «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 7:4. Гости проигрывали 0:5, сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт так и не смогли.

В составе победителей дублями отметились Бо Хорват и Таннер Пирсон, по голу на счету Брока Бёзера, Джейка Виртанена и Луи Эрикссона, набравшего 4 (1+3) очка. У «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Макс Веронно, Брэди Ткачук, Оскар Линдберг и Энтони Дюклер.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» на выезде одержал сухую победу над «Анахайм Дакс» — 3:0. Голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор и Николай Элерс. Коннор Хелибайк оформил шат-аут, отразив 29 бросков.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+1», 6 минут штрафа, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.10 на льду.