Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» забросил 7 шайб «Оттаве», «Виннипег» обыграл «Анахайм»

«Ванкувер» забросил 7 шайб «Оттаве», «Виннипег» обыграл «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 7:4. Гости проигрывали 0:5, сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт так и не смогли.

В составе победителей дублями отметились Бо Хорват и Таннер Пирсон, по голу на счету Брока Бёзера, Джейка Виртанена и Луи Эрикссона, набравшего 4 (1+3) очка. У «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Макс Веронно, Брэди Ткачук, Оскар Линдберг и Энтони Дюклер.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» на выезде одержал сухую победу над «Анахайм Дакс» — 3:0. Голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор и Николай Элерс. Коннор Хелибайк оформил шат-аут, отразив 29 бросков.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+1», 6 минут штрафа, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.10 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
7 : 4
1:0, 3:0, 3:4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Хорват (Эдлер, Петтерссон) – 14:06 (5x4), 2:0 – Пирсон (Бьега, Эрикссон) – 20:32 (5x5), 3:0 – Виртанен (Бигл) – 26:56 (5x5), 4:0 – Бёзер (Эдлер, Петтерссон) – 37:00 (5x4), 5:0 – Пирсон (Хорват, Эрикссон) – 40:57 (5x5), 5:1 – Веронно (Демело, Пажо) – 48:54 (5x5), 5:2 – Ткачук (Пажо, Балцерс) – 49:59 (5x5), 5:3 – Линдберг (Райан, Демело) – 53:42 (5x5), 5:4 – Дюклер (Демело, Тирни) – 58:01 (5x4), 6:4 – Хорват (Эдлер, Эрикссон) – 58:53 (5x5), 7:4 – Эрикссон (Пирсон) – 59:20 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Коннор, Труба) – 15:56 (5x4), 0:2 – Коннор (Майерс, Копп) – 44:25 (5x5), 0:3 – Элерс (Морроу, Труба) – 47:07 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент