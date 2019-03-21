The Hockey News: Мерзликин может стать и новым Брызгаловым, и новым Бобровским

Обозреватель журнала The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал подписание клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» однолетнего контракта с латвийским вратарём Элвисом Мерзликином.

«Когда в среду «Коламбус» объявил о подписании контракта с вратарём Элвисом Мерзликиным, генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что это лучший голкипер за пределами НХЛ. А бывший тренер НХЛ Боб Хартли сказал, что Мерзликин напоминает ему Патрика Руа. Это, конечно, серьёзное преувеличение. Но Мерзликин подписал контракт на оставшуюся часть нынешнего сезона, а это значит, что в этом году будет выполнен его договор начального уровня, и летом он сможет подписать полноценный односторонний контракт. Мерзликин может стоить всех этих усилий. В Швейцарии он выиграл «Жак Плант Трофи» в качестве лучшего голкипера в сезонах-2015/16 и 2017/18. В прошлом году на чемпионате мира он вывел Латвию в четвертьфинал.

Он приедет в «Коламбус» как только его иммиграционные документы будут готовы и остаток сезона будет третьим вратарём клуба. Ожидается, что в следующем году он сразится с Йоонасом Корписало за позицию первого номера.

Давайте посмотрим правде в глаза: с вратарями команды вынуждены гадать чаще, чем с игроками на других позициях. Мерзликин может стать и следующим Ильёй Брызгаловым, у которого масса талантов, но который провалился на уровне НХЛ. А может стать и новым Бобровским, который приехал в 22 года, не будучи задрафтованным, и превратился в одного из элитных хоккеистов НХЛ», — отмечает Кэмпбелл.