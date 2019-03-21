Генменеджер «Коламбуса»: Мерзликин — лучший вратарь за пределами НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание контракта новичка с вратарём Элвисом Мерзликиным.

«Элвис – фактурный, атлетичный вратарь, который играл на чрезвычайно высоком уровне в «Лугано» и готов сделать в карьере шаг вперёд.



Мы считаем его лучшим на данный момент вратарём за пределами НХЛ и очень рады, что он связал своё будущее с нашей организацией», – цитирует Кекяляйнена официальный сайт клуба.

В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру.

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