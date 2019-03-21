Немировски: я учился на стиле СССР, сейчас в НХЛ многое от советского хоккея

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал, что ему всегда нравился стиль хоккейной сборной СССР.



«Я приверженец советского атакующего хоккея? Я учился на этом хоккее. Всегда смотрел все матчи сборной СССР, у меня на кассетах было порядка двухсот игр с вашей сборной, включая Суперсерии. Мне импонировал стиль игры сборной СССР. И стиль канадцев естественно. Интересный момент – лет десять назад, когда я смотрел НХЛ, хоккей там был примитивнее, чем сейчас. Сейчас в НХЛ присутствует много от советского хоккея.



Мне нравится, как играет «Авангард». Эта команда всегда показывала интересный хоккей. Силён ЦСКА. Вообще же я сейчас смотрю все матчи. Эти команды сыграют в финале? Я не стал бы сбрасывать со счетов СКА. Я думаю, питерцы ещё прибавят по ходу плей-офф и покажут ту игру, которую от них ждут», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Ему пророчили провал, а он чуть не прибил «Барыс». Интервью с Немировски Главный тренер «Торпедо» стал одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ.