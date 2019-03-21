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Хедман: Василевский был на высоте, перед ним нужно снять шляпу

Хедман: Василевский был на высоте, перед ним нужно снять шляпу
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман подвёл итоги выигранной встречи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4).

«Мы играли ниже своего уровня, но Василевский был на высоте. Надо снять перед ним шляпу, как и перед теми, кто играл в меньшинстве. Мы выиграли за счет этого», — приводит слова шведского защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

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