Хедман: Василевский был на высоте, перед ним нужно снять шляпу

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман подвёл итоги выигранной встречи регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4).



«Мы играли ниже своего уровня, но Василевский был на высоте. Надо снять перед ним шляпу, как и перед теми, кто играл в меньшинстве. Мы выиграли за счет этого», — приводит слова шведского защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.



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