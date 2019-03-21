Чемпион мира 2002 года Ладислав Надь завершил карьеру

Известный словацкий нападающий Ладислав Надь объявил о завершении игровой карьеры, информирует Complete Hockey News. Последним клубом 39-летнего хоккеиста был словацкий «Кошице».

Надь провёл 435 матчей в Национальной хоккейной лиге, записав в свой актив 311 (115+196) очков. Нападающий выступал за клубы «Сент-Луис Блюз», «Финикс Койотс», «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Надь выигрывал «Мишель Бержерон Трофи» — лучшему новичку юниорской лиги Квебека (1998/99).



В Континентальной хоккейной лиге Надь защищал цвета братиславского «Слована», «Льва» из Попрада, минского «Динамо» и череповецкой «Северстали».



Ладислав Надь — обладатель золотых медалей чемпионата мира 2002 года в составе сборной Словакии.