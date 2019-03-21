Овечкин: не могу сказать о «Тампе» ничего плохого, но в плей-офф мы их побеждали

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре «Тампа-Бэй Лайтнинг» и лидера «молний» Никиты Кучерова.



«Все восхищаются „Тампой“? Заслуженно. Хорошая команда, ничего плохого не могу сказать. Но опять же, мы имеем опыт игры с ними. Сыграли семь матчей подряд в плей-офф за выход в финал Кубка Стэнли и стали в итоге чемпионами. Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — это другое.



Кучеров был выбран только во втором раунде драфта, но проводит исторический сезон? Раунд здесь не имеет значения. Самое главное — это дальнейшая судьба. Он молодец. Работает, не останавливается на достигнутом. Опять же, их взаимопонимание, особенно в большинстве, очень хорошее. Они знают, кто где у них стоит, куда нужно отдать пас. Так что для нас секрета нет в том, что он хорошо играет в этом сезоне.



Что нравится в игре Кучерова? Профессионализм. Так-то я особо с ним не знаком. Я имею в виду, что мы не общаемся каждый день. Просто видно, как он играет и что у него хорошо получается. Молодец, я рад за него», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Кучеров – четвёртый игрок за 20 лет со 119 очками за сезон