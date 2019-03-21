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Александр Овечкин вышел на 47-е место в истории НХЛ по количеству очков

Александр Овечкин вышел на 47-е место в истории НХЛ по количеству очков
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме победил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, за карьеру в лиге в активе российского форварда стало 1205 (655+550) очков в 1076 матчах регулярки. Он вышел на 47-е место в истории НХЛ по количеству очков, повторив результат Венсана Дамфуса. Следующей целью для Овечкина являются позиции Берни Николлса и Сидни Кросби (1209).

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.

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