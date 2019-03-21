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Шипачёв – о своей игре в серии с ЦСКА: мастерства не хватает. Не шучу

Шипачёв – о своей игре в серии с ЦСКА: мастерства не хватает. Не шучу
Хоккей / КХЛ

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги серии с ЦСКА (1-4).

«Забивать не получалось. Не забиваешь – проигрываешь. ЦСКА здорово в защите играл, Сорока – хороший вратарь. Не получалось им забить. Пока ничего в душе нет, проиграли, расстроен. Завтра нам скажут, что и как. У нас был прошлый матч, который мы могли выиграть, тогда было бы легче. Упустили победу в той игре, и стало гораздо тяжелее. С одной шайбой тяжело выигрывать, в защите сыграли плохо. Это была ключевая игра серии.

Моя игра в серии? Мастерства не хватает. Ну я ответил вот так. Не шучу. Нас разбили с Кагарлицким? Если мы не забиваем, чего нас ставить вместе. Надо было что-то делать. Отлично мне первый сезон в команде. У меня ещё год контракта. Если позовут, обязательно поеду в сборную», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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