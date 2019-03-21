Квартальнов — о решающем голе СКА: нам скажут, что там ничего не было

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги серии со СКА (1-4).



«Очень рад за нашу молодёжь. Выросли, молодцы, они ещё покажут. Но пока вот так. Хорошая была сегодня игра, у меня всё.



Как подняли ребят с 2:4? Скажу такую вещь: мы неплохо и предыдущий матч играли, было много моментов. Есть дуэль вратарей, Хелльберг был выше, здесь не надо никому ничего говорить. Это молодёжь, 19-20 лет, они молодцы. На них большая нагрузка выпала, где-то в конце не получилось.



В конце мы просили посмотреть, но нам скажут, что там ничего не было. У нас бы точно ничего не было. Клюшку нельзя трогать, там до этого было движение ногой. В плей-офф такие вещи происходят, на это нужно реагировать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.