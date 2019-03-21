Мальцев: перед овертаймом тренеры сказали, что СКА нужен герой

Нападающий СКА Михаил Мальцев подвёл итоги решающего матча серии с «Локомотивом» (5:4 ОТ, 4-1 в серии).



«У них последний период, возможно, оставался. Мы стали как-то держать шайбу, перестали играть в свой хоккей, атаковать, соперник забил нам на контратаках. Получилось, как со «Спартаком», не знаю, что случилось, наверное, уже почувствовали, что выиграли.



Мой гол? Не могу судить, я даже не видел шайбу, думал, что будет вбрасывание, а мне говорят, что гол. Потом спросил, сказали, что я пнул шайбу, вёл её клюшкой, потом она попала в плечо защитнику, потом мне в ногу.

Перед овертаймом тренеры сказали успокоиться, играть в свою игру, и что нужен герой, который забьёт. Динар – молодчик. Не отмечали, по традиции забили шайбу в дерево. Отдыхаем, будем готовиться. Серия с «Локомотивом» научила не расслабляться и играть до конца.



Месяц назад мог представить, что буду играть в плей-офф, потому что тогда я уже здесь играл. А месяца два назад, наверное, нет.



ЦСКА все матчи в регулярке проиграли, но здесь другая игра. Может, они будут думать, что мы как «Спартак», но будет битва», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку «Локомотив» устроил невероятный камбэк, чтобы вырыть себе могилу в овертайме. Финал Запада будет «армейским».