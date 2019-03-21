Кожевников: «Локомотив» подвёл себя сам, три удаления — так в финал не выйти

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итог серии между СКА и «Локомотивом», которую питерцы выиграли со счётом 4-1.



«В первую очередь хотел бы поблагодарить «Локомотив». Уступая 2:4 при 1-3 в серии – пиши пропало, а ярославцы сумели перевести игру в овертайм. Сегодня мы увидели более открытый хоккей. У СКА интересный стиль игры – все в атаке, все в обороне. Так играют сегодня все ведущие команды. Когда надо – идут вперед, когда надо, играют по счету.



Тренеры СКА дали отдохнуть Дацюку, но на атакующих действиях это никак не сказалось. Отличный матч провел Бывальцев, наконец начал оправдывать приглашение в СКА. В питерском клубе есть система, при которой игроки прибавляют. Главное, чтобы он не просто выстреливал, а держал свой уровень.



По судейству вопросы есть. Удивительно, но «Локомотиву» немножко помогли в концовке. Не засчитали чистый гол Мальцева, а затем дали две минуты Рукавишникову на Денисенко, до которого защитник СКА даже не дотронулся.



В овертайме же ярославцы подвели сами себя. Три удаления подряд! Подножка – ладно, игровой момент. Потом выбежали впятером в меньшинстве. А затем – совершенно ненужный фол в атаке. Так, конечно, в финал конференции не выйдешь, а тем более играя против СКА. Так что победа питерцев – абсолютно по делу. Ждем яркого противостояния ЦСКА – СКА», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Квартальнов — о решающем голе СКА: нам скажут, что там ничего не было