Денисенко — об удалении Рукавишникова: я сам запнулся, судьи так усмотрели

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко подвёл итоги пятого матча со СКА (4:5 ОТ, 1-4 в серии).



«Не получилось выиграть, забить в овертайме. Три удаления в овертайме? Сейчас уже об этом не стоит говорить, как получилось, так получилось. Не сказал бы, что выпадать из состава было тяжело, было время отдохнуть, восстановить силы. Это нормальное явление, в команде здоровая конкуренция.



Пока ничего не сказали по поводу того, поеду ли сейчас в «Локо». Силы есть.



Удаление Рукавишникова? Я сам запнулся, судьи так усмотрели.



В прошлом году команда была слабее, СКА лучше играл. В этом году у нас была более сильная команда, дисциплина подвела, а так мы где-то играли лучше и могли выигрывать. Молодость команды? У нас и опытные ребята есть, всего хватало, все друг в друга верили, но не получилось. Квартальнова сказал после матча, что все молодчики, бились до конца», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.