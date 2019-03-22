Давыдов — об «армейском» финале на Западе: никому такая предсказуемость не нужна

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об «армейском» финале в Западной конференции КХЛ. Попадание в финал Кубок Гагарина оспорят ЦСКА и СКА.

«Наверное, это проблемный момент для лиги, никому такая предсказуемость не нужна. Но здесь каждый из клубов Запада должен задать себе вопрос: а всё ли было сделано, чтобы составить „армейским“ клубам конкуренцию?

СКА играет в более яркий и техничный хоккей, ЦСКА смотрится мощнее и ровнее. Жду интересную серию, но, думаю, победителем всё же станет ЦСКА. Год назад все поспешили отдать кубок ЦСКА, но финале плей-офф представитель Востока «Ак Барс» переиграл соперника именно в тактике. Надеюсь, что и в этом сезоне, условно, «Авангард» или «Салават Юлаев» тоже удивят. Жду сюрприза", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.