Фрэттин вышел на чистое первое место в зачёте снайперов Кубка Гагарина—2019

«Барыс» обыгрывает «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Андрея Скабелки ведёт со счётом 1:0. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 3-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева совершили перехват в средней зоне и провели быструю атаку. Брэндон Боченски выкатился по центру и бросил низом — Игорь Бобков щитком дотянулся до шайбы, но Фрэттин после добивания поразил ворота «Авангарда». Для канадского форварда этот гол стал восьмым в нынешнем плей-офф. Он вышел на чистое первое место в зачёте снайперов Кубка Гагарина, опередив форварда «Авангарда» Сергея Шумакова.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.