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«Авангард» выиграл второй период у «Барыса» 4:1. Карлссон заменил Граховину

«Авангард» выиграл второй период у «Барыса» 4:1. Карлссон заменил Граховину
Хоккей / КХЛ

«Барыс» принимает «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После второго периода гости ведут 4:2. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 3-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль оформил Мэттью Фрэттин. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Шайбы «Авангарда» разделила 31 секунда.

Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка произвёл рокировку вратарей: Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»
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