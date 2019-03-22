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«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»

«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

«Барыс» принимает «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу второго периода команда счёт равный — 2:2. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 3-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль оформил Мэттью Фрэттин. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Шайбы «Авангарда» разделила 31 секунда.

Видео гола Петрова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:

Граховина (Карлссон);
Сведберг — Шалапов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Ибраибеков — Маклюков, Акользин — Кормье — Бойд;
Липин — Семёнов, Шевченко — Сагадеев — Михайлис;
Данияр, Асетов — Гурков — Петухов.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Тальбо — Стась — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Галимов — Семёнов — Петров;
Мартынов, Широков — Фисенко — Манукян, Яремчук.

Фрэттин вышел на чистое первое место в зачёте снайперов Кубка Гагарина—2019
«Авангард» и «Барыс» как на войне. В этой серии не будет победителя
Если они и дальше продолжат травмировать друг друга, то к финалу конференции у них закончатся хоккеисты.
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