«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»

«Барыс» принимает «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу второго периода команда счёт равный — 2:2. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 3-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль оформил Мэттью Фрэттин. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Шайбы «Авангарда» разделила 31 секунда.
Видео гола Петрова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Сведберг — Шалапов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Ибраибеков — Маклюков, Акользин — Кормье — Бойд;
Липин — Семёнов, Шевченко — Сагадеев — Михайлис;
Данияр, Асетов — Гурков — Петухов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Тальбо — Стась — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Галимов — Семёнов — Петров;
Мартынов, Широков — Фисенко — Манукян, Яремчук.